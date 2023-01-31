محكمة التعقيب تصدر قرارها في حق سواغ مان وتعيده مجددا للمحاكمة

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 18:50 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قضت اليوم الدائرة 27 بمحكمة التعقيب بالحكم بنقض القرار الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق سواغ مان من اجل تبييض أموال وإحالة القضية على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي لاعادة النظر فيها بهيئة أخرى.

وللتذكير فأن سواغ مان حوكم ابتدائيا ب 5 سنوات سجنا مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار ووضع المال الحجوز من طرف القضاء وقدره 19 مليون دينار على ذمة خزينة الدولة التونسية.
فاستأنف الحكم وقضي بعدم سماع الدعوى في حقه أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس فعقب الوكيل العام الحكم.


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