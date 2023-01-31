وزيرا الفلاحة والتربية الجديدين يؤديان اليمين أمام رئيس الجمهورية

وزيرا الفلاحة والتربية الجديدين يؤديان اليمين أمام رئيس الجمهورية

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 16:48 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين من قبل كل من عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومحمد علي البوغديري، وزير التربية.

وكان رئيس الجمهورية ،قد قرر أمس الاثنين، إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه، محمد علي البوغديري، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا، لمحمود إلياس حمزة، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية.
ويعد هذا التحوير الوزاري وتعيين البوغديري وبلعاتي الثاني من نوعه بعد إنهاء رئيس الدولة لمهام وزيرة التجارة السابقة، فضيلة الرابحي، في 7 جانفي 2023، وهي أوّل تغيير يتم إدخاله على الحكومة منذ الإعلان عن تركيبتها في أكتوبر 2021.



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