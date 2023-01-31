احمد شفتر يعلّق على فشله بالفوز بمقعد في البرلمان

قال الناشط السياسي ،أحمد شفطر، إنه لم يتفاجأ بعدم فوزه في الانتخابات التشريعية بعد صدور النتائج.وأضاف شفطر، لدى حضوره اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023 في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، أنه لم يكن يهمه أساسا أن يكون داخل البرلمان أو خارجه، قائلا "أنا مقاوم أكثر من أنني رجل سلطة".وأكّد في السياق ذاته، أنه سيطعن في النتائج نظرا لتسجيل خروقات في العملية الانتخابية على غرار التأثير المباشر على الناخبين من قبل الإدارة الانتخابية للمنافس، بالإضافة إلى بقاء لافتات معلقة أثناء الصمت الانتخابي وغيرها من الخروقات الاخرى وفق قوله.وكان الناشط السياسي المعروف بكبير المفسّرين أحمد شفتر، فشل يوم الاحد 29 جانفي، بالفوز بمقعد في البرلمان القادم عن جهة جرجيس وذلك بعد حصول منافسه مسعود قريرة المنتمي لحركة الشعب على عدد أصوات أكثر منه.