اليعقوبي يدعو وزير التربية الجديد إلى عدم إهدار الوقت

دعا الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، وزير التربية الجديد محمد علي البوغديري الى عدم اهدار الوقت والتسريع بتنظيم لقاءات تفاوضية جدية، خاصة في ظل استمرار قرارات حجب اعداد الثلاثي الاول والثاني.واكد اليعقوبي، في تدخل هاتفي على اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، ان لقاءات كانت مبرمجة بين الوزارة والطرف النقابي ااسبوع المقبل، قبل صدور قرار تغيير وزير التربية، ليلة البارحة.وبخصوص التحركات الاحتجاجية التي اعلنها الاساتذة النواب والتي تنطلق اليوم الثلاثاء، أكد اليعقوبي ان جامعة التعليم الثانوي لم تدعو لهذه التحركات، لكنها تساند الاساتذة النواب مساندة كاملة، مرجحا انه لن يتم التراجع عنها بسبب تزامنها مع تعيين وزير جديد للتربية.وبخصوص الصداقة التي تجمعه بوزير التربية الجديد، شدد اليعقوبي ان علاقته به كوزير سيكون المقياس الوحيد الوحيد فيها هو الحلول التي يتم طرحها والتفاوض.