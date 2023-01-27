عماد درويش " الشاهد هو المسؤول الأول عن ركود المشاريع المبرمجة في تونس"

عماد درويش " الشاهد هو المسؤول الأول عن ركود المشاريع المبرمجة في تونس"

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 11:15 قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشف الخبير في مجال الطاقة عماد درويش ان رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد هو المسؤول الرئيسي عن ركود المشاريع المبرمجة في تونس خاصة المشاريع الاقتصادية.
واضاف عماد درويش في تصريح لاذاعة " اي اف ام " اموال رصدت في ميزانية الدولة لإحداث مشاريع مبرمجة مسبقا لكن الشاهد استغلها في ملف صرف الأجور وغيرها".


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