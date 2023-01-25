وأكد بن جعا في مداخلة على إذاعة موزاييك الأربعاء تلقي الوحدات الأمنية في الجهة لإعلام عن اكتشاف جثة ملقاة على الطريق العام بين منزل حياة وكركر من ولاية المنستير من طرف سائق شاحنة وذلك يوم 21 جانفي الفارط وانطلقت الأبحاث مرجّحة فرضية ''الشبهة الإجرامية'' قبل أن يتبيّن أن الوفاة ناتجة عن حادث مرور.وأكد بن جحا ان الإصابات على مستوى رأس الضحية كانت توحي بأنّه تعرّض للاعتداء بآلة حادثة ليكشف الطبيب الشرعي ان الوفاة ناتجة عن حادث.وأشار بن جحا ان رئيس مركز حرس مرور تقدم إلى قاضي التحقيق ليعلمه بانّه ارتكب حادثا عن عودته من مقر عمله ليلا مشددا على أن المعني بالأمر موقوف حاليا على ذمة الأبحاث، ويواجه تهمتي القتل على وجه الخطأ والفرار إثره والسياقة دون حصول على رخصة.