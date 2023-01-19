خلال محاكمته وشيخ مدينة تونس الاسبق : هذا ما قاله رجل الأعمال شفيق جراية امام القطب المالي

مثل صباح اليوم امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،كل من رجل الأعمال شفيق جراية ،و رفيق عوالي وعباس محسن رئيس بلدية تونس الاسبق ، في حين اضيف مضمون وفاة في حق بن علي وتتعلق القضية بتمكين جراية من تشييد طابق اضافي باحدى بناياته بالبحيرة دون احترام الإجراءات القانوية المعمول بها.



واكد جراية للمحكمة انه لم يتم استنطاقه بخصوص ملف القضية الموقوف على ذمتها والمتعلقة بوضع النفس تحت امرة جيش اجنبي وانه لم يمضي على محضر البحث .



وكشف جراية انه تم إضافة ملف قضية متعلق بأمن الدولة شملت الأبحاث فيها كل من علي العريض ومنصف المرزوقي الى ملفه موضحا ان ذلك أمر مفتعل لمزيد تعكير وضعيته خاصة وانه لا علاقة له بتلك الأبحاث والوقائع.



وبين جراية انه سيجري عملية جراحية ثانية بتاريخ 2 مارس 2023 طالبا مزيد التاخير .





وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم طلباته وتمسك بها.



وطلب محامو جراية مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 6 مارس 2023.



