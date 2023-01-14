الطبوبي يدعو النقابيين إلى الاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ تونس

الطبوبي: ''الحوار وطني رغم أنف أي كان ومن لا يحترمنا لا نحترمه مهما كان موقعه''

وقال الطبوبي إن تونس اليوم في حاجة إلى رؤية ثالثة وتوجه ثالث لإنقاذها مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد بلورة تصوّر بمعية عدد من المنظمات ومكونات المجتع المدني وسيتقدم به إلى رئيس الجمهورية.ودعا الطبوبي مناضلي المنظمة الشغيلة خلال كلمة بالمجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس تحت شعار ''النقابيون مجندون لإنقاذ تونس'' إلى ''الإستعداد لخوض معركة وطنية لإنقاذ تونس وفق ضوابط واليات و أهداف محددة'' قائلا ''موعدنا قريب جدا ... استعدوا لمعركة وطنية لإنقاذ تونس'' .و قال الطبوبي، إن الحوار وطني رغم انف أي كان ومن لا يحترمنا لا نحترمه، وفق تعبيره.وأقر الطبوبي أن "اللقاء سيكون في ساحات النضال الحقيقي"، معلنا عن أعتزامهم الانطلاق في معركة وطنية لانقاذ تونس.وأشار امين عام المنظمة الشغيلة إلى ما يتعرض له الاتحاد من هجمات من قبل المعارضة وحتى من السلطة القائمة، لافتا إلى أن شعار الإتحاد أنقاذ تونس ومن يتقاطع معهم مرحب به اما من يخاتلهم فلا يتعاملون معه.كما قال الطبوبي إن "الحاكم الحالي يقول أنا ربكم الأعلى ولا احد يتكلم ...لكن هناك منظمات ومجتمع مدني ستقول لك لا".وشدد الطبوبي التأكيد ان "لا أحد مهما كانت سلطته لا في الحاضر ولا الماضية ولا حتى في المستقبل يمكنه ان يحدد مربع الأتحاد".ويذكر أن الإتحاد كان قد إنطلق في مشاورات مع هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان لاطلاق حوار وطني من أجل إنقاذ تونس. ومازالت معالم هذا الحوار لم تتضح بعد وهو في شكل مبادرة بصدد التباحث.