رضا لينين: قضية العياشي الهمامي ما فيباليش بيها وبعد 25 جويلة هي أكثر فترة في تاريخ تونس تُحترم فيها الحقوق والحريات

Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال الجمعة 13 جانفي، رضا شهاب المكي المعروف برضا لينين أن ليس لديه علم بمحاكمة العياشي الهمامي قائلا " ما سمعتش بيها وانا مانيش لاهي بكل شي ومانيش لاهي لا سي شسمو العياشي ولا غيرو".
وشدد رضا لينين على هامش زيارة رئيس الجمهورية الي شارع الحبيب بورقيبة بأن فترة ما بعد 25 جويلية هي أكثر فترة في تاريخ تونس الحقوق والحريات فيها محفوظة حسب تعبيره.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259909

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 13 Janvier 2023 à 16h 18m |           
بعد 25 جويلة هي أكثر فترة في تاريخ تونس تُحترم فيها حقوق وحريات الشيوعيين واليساريين
وهم لا يرون الا انفسهم ومصالحهم



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