الصافي سعيد: الدولة لم تعد لديها اية حلول وقيس سعيد في اللحظات الحرجة

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 14:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال الناشط السياسي ،الصافي سعيد، لدى حضوره اليوم الخميس 12 جانفي، في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللحظات الحرجة، وأن معارضيه أيضا في المربّعات الحرجة وفق تعبيره.

وأضاف سعيد، أن الرئيس ومعارضيه في المياه الدافئة، وقد يدخلون إلى المياه المشتعلة، وهذا قد يكون في وقت صدام سواء كان داخليا او خارجيا.

وأكّد الصافي سعيد، على ضرورة معرفة تحديدا من يحكمنا، هل هو قيس سعيد؟ وممّن يسمع قيس سعيد؟ ومن قام بما نعتبره "انقلابا"؟

وتابع أن الرئيس بدوره "لا يعرف هل هو حاكم فعلي ام رهينة لدى حكام آخرين"، قائلا "وهذا لا نعرفه".


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الدولة لم تعد لديها اية حلول

وقال الصافي سعيد، إن الدولة لم تعد لديها اية حلول وذلك منذ زمان وليس من الآن.
وأضاف سعيد، أن الدولة تعد ولا تنفذ لأنه ليس لديها إمكانيات، مشددا في السياق ذاته على ضرورة أن تقلع تونس اقلاعا جديدا، بطرق وأفكار جديدة وفق تعبيره.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259845

Kerker  (France)  |Jeudi 12 Janvier 2023 à 17h 13m |           
سبحانه قادر على ذلك أفلا تذّكّرون؟ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) ........
بإذنه و بهدايته قادرون على ذلك، و لن يدرك ذلك من لم يكن بيده سلطان.



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