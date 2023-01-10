الابقاء على الحقوقي العياشي الهمامي في حالة سراح

افاد المحامي سمير ديلو وعضو هيئه الدفاع عن المحامي العياشي الهمامي، ان قاضي التحقيق قرر اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 الابقاء على الهمامي في حاله سراح.

واضاف ديلو ان المرافعات اليوم كانت بالعشرات من المحامين في الدفاع عن العياشي الهمامي واكثر من 200 إنابة من المحامين للدفاع في هذا الملف .



وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتداىية بتونس استنطق المحامي والحقوقي العياشي الهمامي بخصوص الشكاية التى رفعتها وزيرة العدل ليلى جفال على معنى فصول المرسوم عدد 54 الصادر سنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال التى تصل عقوبتها الى السجن لمدة 10 سنوات وخطية مالية ب100 الف دينار ،وايضا من اجل تهمة نشر اشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية من شأنها الإضرار بالأمن العام وبالأشخاص.



وفي تصريح ل" باب نات " اكد الهمامي صبح اليوم ان الشكاية سببها تصريح اذاعي كشف فيه حقيقة التعسف الذي تعرض له القضاة المعفيين من قبل رئيس الجمهورية على حد قوله.



