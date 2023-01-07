أنيس مرعي: هنالك صعوبة في توفير أجور الثلاث أشهر المقبلة

أنيس مرعي: هنالك صعوبة في توفير أجور الثلاث أشهر المقبلة

Publié le Samedi 07 Janvier 2023 - 16:53 قراءة: 0 د, 24 ث
      
كشف الاعلامي المختص في الشأن الاقتصادي أنيس مرعي في مداخلة على قناة التاسعة ان هنالك صعوبة في توفير أجور الثلاث أشهر المقبلة في حال لم نتحصل على قرض من صندوق النقد الدولي.
وأضاف مرعي " تم تجاوز مشكلة الثلاث أشهر الماضية من خلال القرض والهبة من الشقيقة الجزائر".
وتابع أنيس مرعي " الحل الاخير هو طبعة الأوراق النقدية لكن النتائج ستكون كارثية خاصة في ما يتعلق بالتضخم".


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