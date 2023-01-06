سعيدان: صندوق النقد الدولي رفض ملف تونس ولم يؤجله

سعيدان: صندوق النقد الدولي رفض ملف تونس ولم يؤجله

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 12:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 6 جانفي 2023، بأنّ الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة إن لم يحصل إتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال سعيدان لدى حضوره في إذاعة '' جوهرة أف ام '' انّ ملف تونس رُفض أمام صندوق النقد الدولي، مفندا تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي أكد أن النقاش متواصل مع صندوق النقد وأنّ الاتفاق حاصل على مستوى الخبراء.

وأشار الخبير الاقتصادي الى أن صندوق النقد يفرض توفر شروط مسبقة قبل البدء في المفاوضات وهو مالم توفره تونس، حيث لم تتمكن من تعبئة الموارد اللازمة لإقناعه أن هناك تمويلات، لميزانية الدولة لسنة 2023 و لبرنامج الاصلاحات ما أدى الى رفض الملف.
كما بين أن الإمكانية متاحة للعودة من جديد للتفاوض مع النقد الدولي في حال توصلت تونس الى تنفيذ شروط الصندوق.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259536



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 06 جانفي 2023 | 14 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:52 17:20 15:00 12:32 07:32 06:00
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1117°-1119°-920°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    23049,5

  • (5 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30323 DT        1$ =3,11619 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 jan)   1966,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   