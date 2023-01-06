سعيدان: صندوق النقد الدولي رفض ملف تونس ولم يؤجله

أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 6 جانفي 2023، بأنّ الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة إن لم يحصل إتفاق مع صندوق النقد الدولي.وقال سعيدان لدى حضوره في إذاعة '' جوهرة أف ام '' انّ ملف تونس رُفض أمام صندوق النقد الدولي، مفندا تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي أكد أن النقاش متواصل مع صندوق النقد وأنّ الاتفاق حاصل على مستوى الخبراء.وأشار الخبير الاقتصادي الى أن صندوق النقد يفرض توفر شروط مسبقة قبل البدء في المفاوضات وهو مالم توفره تونس، حيث لم تتمكن من تعبئة الموارد اللازمة لإقناعه أن هناك تمويلات، لميزانية الدولة لسنة 2023 و لبرنامج الاصلاحات ما أدى الى رفض الملف.كما بين أن الإمكانية متاحة للعودة من جديد للتفاوض مع النقد الدولي في حال توصلت تونس الى تنفيذ شروط الصندوق.