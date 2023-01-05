التشريعية: الاحتفاظ بمكرم اللقام بشبهة إرتكاب جريمة انتخابية

كشفت إذاعة الديوان أف أم أن النيابة العمومية بسوسة 1 أذنت، اليوم، الخميس 5 جانفي 2023، بالاحتفاظ بالحكم الدولي السابق والمرشح للدور الثاني من الانتخابات التشريعية مكرم اللقام.



ووفق اذاعة موزاييك جاء قرار الإحتفاظ إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الفرعية للانتخابات في شخص ممثلها القانوني موضوعها معاينة أعوان الهيئة مخالفة توزيع أموال لفائدة أشخاص حاملين لصفة ناخب من طرف المترشح المعني حيث حرروا مخالفة في الغرض بتاريخ 17ديسمبر 2022. وسيتم عرضه على النيابة العمومية غدا لتقرر في شأنه ما تراه .



يذكر أن نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 أفرزت عن مرور كل من مكرم اللقام وعبد القادر عمار إلى الدور الثاني بدائرة سوسة المدينة - سوسة سيدي عبد الحميد.



