بودربالة متأسفا : سئلت مجموعة من الشباب تعرفوني والا لا قالولي لا ما نعرفوكش

Publié le Mercredi 04 Janvier 2023 - 14:59 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انتقد الاربعاء 4 جانفي، العميد السابق للمحامين الفائز بمقعد في البرلمان القادم عن دائرة رادس مقرين ابراهيم بودربالة عدم اهتمام الشباب في جهته بالشأن العام والشأن السياسي.

وعبّر بودربالة عن اسفه من عدم تعرف الشباب عليه وقال "مشيت لاحد المقاهي في رادس مليان لقيت مجموعة من الشباب مجتمعين مع بعضهم حبيت نتحدث معاهم...ما فاهمين شي وماهم مهتمين بحتى شي ..قلتلهم تعرفوني انا شكون قالولي ما نعرفوكش".

الدقيقة: 3:54




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259435

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 04 Janvier 2023 à 15h 07m |           
كي ما يعرفوكش خير. أمّا خير وإلاّ يركبهم العصب والغم والهم



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