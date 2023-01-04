بودربالة متأسفا : سئلت مجموعة من الشباب تعرفوني والا لا قالولي لا ما نعرفوكش

انتقد الاربعاء 4 جانفي، العميد السابق للمحامين الفائز بمقعد في البرلمان القادم عن دائرة رادس مقرين ابراهيم بودربالة عدم اهتمام الشباب في جهته بالشأن العام والشأن السياسي.وعبّر بودربالة عن اسفه من عدم تعرف الشباب عليه وقال "مشيت لاحد المقاهي في رادس مليان لقيت مجموعة من الشباب مجتمعين مع بعضهم حبيت نتحدث معاهم...ما فاهمين شي وماهم مهتمين بحتى شي ..قلتلهم تعرفوني انا شكون قالولي ما نعرفوكش".