حمة الهمامي: نطالب بحكومة مؤقتة تهتم بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي

طالب الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي بتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤقتة تكون مهمتها انقاذ الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.وأضاف " لا يمكن أن نؤسس لحكومة معينة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اوصلنا للوضع الحالي".وتابع حمة الهمامي " الحكومة المؤقتة يجب أن تهتم كذلك باخراج البلاد من ازمتها السياسية بوضع مناخ انتخابي سليم وقانون انتخابي جديد ودستور متفق عليه".