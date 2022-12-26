حمة الهمامي: نطالب بحكومة مؤقتة تهتم بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي

طالب الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي بتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤقتة تكون مهمتها انقاذ الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف " لا يمكن أن نؤسس لحكومة معينة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اوصلنا للوضع الحالي".
وتابع حمة الهمامي " الحكومة المؤقتة يجب أن تهتم كذلك باخراج البلاد من ازمتها السياسية بوضع مناخ انتخابي سليم وقانون انتخابي جديد ودستور متفق عليه".
وأضاف " لا يمكن أن نؤسس لحكومة معينة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اوصلنا للوضع الحالي".
وتابع حمة الهمامي " الحكومة المؤقتة يجب أن تهتم كذلك باخراج البلاد من ازمتها السياسية بوضع مناخ انتخابي سليم وقانون انتخابي جديد ودستور متفق عليه".
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