فاضل عبد الكافي يدعو قيس سعيد الي ايقاف المسار الانتخابي وعدم اجراء دور ثاني للانتخابات وتعيين حكومة انقاذ

فاضل عبد الكافي يدعو قيس سعيد الي ايقاف المسار الانتخابي وعدم اجراء دور ثاني للانتخابات وتعيين حكومة انقاذ

Publié le Vendredi 23 Decembre 2022 - 14:07 قراءة: 0 د, 19 ث
      
وصف الجمعة 23 ديسمبر، امين عام حزب افاق تونس فاضل كافي الانتخابات التشريعية بالمهزلة على خلفية نسبة المشاركة الضعيفة التي بلغت أقل من 10 بالمائة.

ووجه فاضل عبد الكافي دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لايقاف المسار الانتخابي وعدم اجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية كما دعاه الي تشكيل حكومة انقاذ اقتصادية مستقلة عنه.


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