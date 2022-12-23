وصف الجمعة 23 ديسمبر، امين عام حزب افاق تونس فاضل كافي الانتخابات التشريعية بالمهزلة على خلفية نسبة المشاركة الضعيفة التي بلغت أقل من 10 بالمائة.ووجه فاضل عبد الكافي دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لايقاف المسار الانتخابي وعدم اجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية كما دعاه الي تشكيل حكومة انقاذ اقتصادية مستقلة عنه.