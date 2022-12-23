قسومي يهاجم بودربالة: الترهات والمواقف التي تأتي بها لا مثيل لها.. والأخير يتشنّج

دخل الكرونيكور المولدي القسومي في حوار عبر قناة التاسعة في خلاف مع العميد السابق للمحامين ابراهيم بودربالة.وقال المولدي القسومي لبودربالة " ان حديثه ترهات لا يقبله عقل ومواقفه لا مثيل لها وان رجال القانون يستغربون دعمه للمسار الحالي رغم فشله".من جانبه رد بودربالة قائلا أن المسار الحالي سيحقق نجاحا وان المشاركة الحالية لا يمكن أن نصفها بالضعيفة.وكان النائب بالبرلمان القادم والعميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة أكّد خلال حضوره اليوم الخميس ببرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة,أن النسبة الضعيفة للمشاركة في الانتخابات التشريعية سببها اعتماد نظام الدوائر الفردية بدورتين والتي تعتبر تجربة أولى من نوعها في تونس وتزامن الانتخابات مع فقدان لعديد المواد الأساسية بالأسواق والصورة السيّئة التي تركها البرلمان السابق في اذهان المواطنين جميعها عواملة ساهمت في ضعف نسبة المشاركة معتبرا أن المواطن الذي أعطى ثقته في رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومسار 25 جويلية وجّه رسالة بضرورة الانتباه الى الوضع.وأوضح بودربالة بخصوص تصريحه القائل "من انتخب فهو وطني ومن لم ينتخب فهو متخاذل" أنه يعني من شارك في الانتخابات برهن على وطنية عالية لأنه توجّه الى صندوق الاقتراع بالرغم من الظروف الصعبة المتعلقة بالحياة اليومية لإيمانه بضرورة استكمال المسار السياسي وأن الحل في الاستقرار السياسي وأن من لم يتوجّه الى مراكز الاقتراع تخاذل على القيام بواجبه الانتخابي.وتابع بودربالة " الغير وطنيين هم من ساهموا في محاولة افشال المسار وتسببوا في ندرة المواد الأساسية ..بلادنا لم تعد تحتمل ولا بدّ من تحقيق الاستقرار السياسي ويجب ان تحوّل ثقافة اليأس الى الامل وأنبه الشعب الى أن الأهم حاليا استقرار المسار السياسي واستكماله "وتوقّع ضيف "رونديفو9" أن تتحسّن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية وأنه سيقع وعي جماعي بانه لا وجود لحلول دون تحقيق الاستقرار السياسي"وبخصوص الدعوات المنادية باجراء انتخابات رئاسية مبكّرة قال بودربالة" رئيس الجمهورية انتخبه مليونين و700 الف تونسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكّرة دعوة انتحارية والمسار سينتهي بانتخاب مجلس تشريعي حسب الآجال"