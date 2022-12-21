بعد فوزه في الانتخابات.. بودربالة يستعدّ لاطلاق مجموعة الـ 25

بعد فوزه في الانتخابات.. بودربالة يستعدّ لاطلاق مجموعة الـ 25

Publié le Mercredi 21 Decembre 2022 - 11:25 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال المترشّح الفائز في الانتخابات التشريعية العميد السابق براهيم بودربالة اليوم ان هناك نيّة لتكوين مجموعة 25 جويلية في البرلمان الجديد.

وأفاد ضيف اذاعة "الجوهرة اف ام" تهدف هذه المبادرة أساسا الى تجميع كل مساندي مسار 25 جويلية مردفا بالقول انها مبادرة للانفتاح على الجميع وفي سياق تكوين إئتلاف عريض يتكوّن من مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات المستقلة والناشطة في المجتمع المدني، وفق تعبيره.
وتابع أن تحرّك هذه المجموعة سيكون في البرلمان والفضاء العام معتبرا ان "المجتمع غير مؤطر وتائه"، وفق تعبيره. وأضاف أن دور هذا الإئتلاف العريض يكمن في تحديد البوصلة المستقبلية بالنسبة للوطن.


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