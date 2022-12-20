الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة تقرّر الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 40 %

الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة تقرّر الترفيع في أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 40 %

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 15:51 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أفاد الثلاثاء 20 ديسمبر رئيس الغرفة الوطنية لبيع المشروبات الكحولية حمدي الدامي ان مشروع قانون المالية 2023 تضمن اجراء يتعلق بتوظيف 5 بالمائة بعنوان تسبقة على الاداءات لقطاع تجارة المشروبات الكحولية التي ستطبق على مشتريات المؤسسات الناشطة في المجال.

واوضح حمدي الدامي انه تم مراسلة وزارة المالية ورئاسة الحكومة للجلوس على طاولة الحوار والتراجع عن هذا الاجراء الذي سيترب عنه اما اغلاق المؤسسات او الترفيع في اسعار المشرويات الكحولية بنسبة 40%.

وبيّن ان المؤسسات الناشطة في هذا المجال توفر حوالي 2000 موطن شغل وقال انها تجنبا لغلق أبوابها قررت الترفيع في أسعار منتوجاتها.

واشار الي ان قرار الترفيع في اسعار المشروبات الكحولية سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2 جانفي 2023 في حال لم يتم التراجع عن الاجراء المشار اليه في قانون الماللية.




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