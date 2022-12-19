اعتبر الاثنين 19 ديسمبر، استاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي، انه وبعد النتائج الكارثية للانتخابات التشريعية 2022 انتهى مسار قيس سعيد.وتابع الزكراوي قائلا انه بعد الفشل الذريع للانتخابات لم نعد نتحدث عن العلو الشاهق بل نتحدث عن السقوط المدوي معتبرا ان ذلك نتيجة طبيعية للمغامرة الشخصية والمسار الاحادي الذي اختاره قيس سعيد.وأضاف الذكراوي ان الشعب قال كلمته وعلى القوى الوطنية ان تقوم بدورها، معتبرا ان قيس سعيد عليه ان يراجع نفسه وربما يذهب الي الاستقالة.