صغير الزكراوي: بعد النتائج الكارثية للانتخابات مسار قيس سعيد انتهى ولم نعد نتحدث عن العلو الشاهق بل عن السقوط المدوي ‎‎

صغير الزكراوي: بعد النتائج الكارثية للانتخابات مسار قيس سعيد انتهى ولم نعد نتحدث عن العلو الشاهق بل عن السقوط المدوي ‎‎

Publié le Lundi 19 Decembre 2022 - 18:37 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعتبر الاثنين 19 ديسمبر، استاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي، انه وبعد النتائج الكارثية للانتخابات التشريعية 2022 انتهى مسار قيس سعيد.

وتابع الزكراوي قائلا انه بعد الفشل الذريع للانتخابات لم نعد نتحدث عن العلو الشاهق بل نتحدث عن السقوط المدوي معتبرا ان ذلك نتيجة طبيعية للمغامرة الشخصية والمسار الاحادي الذي اختاره قيس سعيد.

وأضاف الذكراوي ان الشعب قال كلمته وعلى القوى الوطنية ان تقوم بدورها، معتبرا ان قيس سعيد عليه ان يراجع نفسه وربما يذهب الي الاستقالة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258653



World cup

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 19 ديسمبر 2022 | 25 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:08 14:49 12:23 07:27 05:54
Babnet
13°
 Babnet18° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1219°-1219°-1119°-1419°-14
  • Avoirs en devises
    21729,4

  • (19 dec)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32566 DT        1$ =3,12124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 dec)   393,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   