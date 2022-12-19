عبد الكافي يدعو سعيّد لإجراء انتخابات رئاسية مُبكّرة وتركيز حُكومة طوارئ اقتصاديّة

دعا رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى "الاستماع لرسالة شعبه دون مُكابرة" حسب قوله.واعتبر في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على فايسبوك، أن "الرسالة واضحة اليوم لنظام سعيّد بعد عزوف أكثر من 90 بالمائة عن المشاركة في الانتخابات التشريعية.وتوجه عبد الكافي بـ 3 مطالب لسعيّد "لخروج من الأزمة" والتي تتمثل في "إيقاف المهزلة التي نعيشها وتركيز حكومة طوارئ اقتصادية إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها".