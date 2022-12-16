الدزيري: سعيد تفوق على بورقيبة في الحنكة السياسية وماحشتناش بفلوس صندوق النقد

الدزيري: سعيد تفوق على بورقيبة في الحنكة السياسية وماحشتناش بفلوس صندوق النقد

Publié le Vendredi 16 Decembre 2022 - 12:33 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفوق على بورقيبة في الحنكة السياسية بسبب ما وصفها رفض املاءات صندوق النقد الدولي.

وأضاف نجيب الدزيري " الرئيس التونسي سمع صوت شعبه برفض املاءات صندوق النقد الدولي وهذا النجاح كبير" متابعا " الاتحاد يتحمل مسؤولية لرفضه التوافقات بشان الإصلاحات الحكومية".
وقال " سعيد واجه شرطة العالم وهو الولايات المتحدة في عقر دارها وهذا نجاح مبهر وكبير".
وأضاف نجيب الدزيري " القرض ليس كبيرا للغاية 1.9 مليار دولار هو مبلغ عادي ويمكن الاستمرار دونه".


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