الدزيري: سعيد تفوق على بورقيبة في الحنكة السياسية وماحشتناش بفلوس صندوق النقد

قال الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفوق على بورقيبة في الحنكة السياسية بسبب ما وصفها رفض املاءات صندوق النقد الدولي.وأضاف نجيب الدزيري " الرئيس التونسي سمع صوت شعبه برفض املاءات صندوق النقد الدولي وهذا النجاح كبير" متابعا " الاتحاد يتحمل مسؤولية لرفضه التوافقات بشان الإصلاحات الحكومية".وقال " سعيد واجه شرطة العالم وهو الولايات المتحدة في عقر دارها وهذا نجاح مبهر وكبير".وأضاف نجيب الدزيري " القرض ليس كبيرا للغاية 1.9 مليار دولار هو مبلغ عادي ويمكن الاستمرار دونه".