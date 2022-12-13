حمة الهمامي: حزين بعد ان اظهر سعيد الشعب كمتوسل في المنيهلة"

انتقد الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد للمنيهة واصفا ذلك بالتسول.
واضاف في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك " "حزنت كثيرا بسبب الزيارة لانها زيارة تسول واظهرت التونسي للعالم في ثوب المتسول لكي يحصل على الاموال".
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وتابع " قيس سعيد اراد ان يقول من خلال زيارته بان الحريات ليس اولوية وان الهدف هو البحث عن القوت " والكرش".
واكد حمة الهمامي " ان الاستبداد الحالي سيضع تونس في مواجهة مجاعة حقيقية مع الحديث عن وجود 4 ملايين فقير وفق وزارة الشؤون الاجتماعية".
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قام مساء يوم الأحد، بزيارة إلى بعض الأحياء بمعتمدية المنيهلة ، من ولاية أريانة، أين اجتمع بعدد من المواطنين والمواطنات واستمع إلى مشاغلهم.
و وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية عاين رئيس الدولة، "الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان في هذه المناطق والتي لا تختلف عن تلك التي يعيشها الكثيرون في كل أنحاء الجمهورية، حيث لا طرقات تعبّدت ولا قنوات لتصريف المياه أُحدثت، بل أن بعض البيوت تفتقد حتى للماء الصالح للشراب وللكهرباء، هذا فضلا عن مظاهر الفقر المدقع" وفق ما جاء في نفس البلاغ .
وأكد سعيّد أن القضية الرئيسية للتونسيين، "هي قضية اقتصادية واجتماعية بالأساس، وأن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام ومن حق التونسيين والتونسيات أن تتوفر لهم كل أسباب الحياة الكريمة".
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