وفاء الشاذلي: رئيس محكمة القصرين يقوم بالتستر على المهربين ويبيض التهريب


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 13:42 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اتهمت المحامية وفاء الشاذلي، رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين المباشر حاليا، بانه "زميم الفاسدين" حسب تعبيرها.
وقالت الشاذلي، ضيفة اذاعة شمس اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، ان القاضي المذكور يقوم بالتستر على المهربين ويبيض التهريب.

واكدت الشاذلي اصدار احكام بعدم سماع الدعوى في حق عديد المهربين غيابيا.
كما اكدت انها تملك عديد الوثائق وسلمتها للجهات المعنية.
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