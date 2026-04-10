آفاق تعزيز التعاون، محور لقاء وزير الإقتصاد مع ممثلي الهيئات الأممية بتونس

انعقدت يوم الجمعة 10 افريل 2026 جلسة عمل جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بممثلي الهيئات الأممية المقيمة بتونس تتقدمهم رنا طه المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة.

وكانت الجلسة التي حضرتها ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية وعدد من إطارات الوزارة ، مناسبة تم خلالها تقديم مختلف البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الهيئات الأممية في الوقت الراهن و مدى التقدم في تنفيذها وتاثيراتها الإيجابية على مستوى التنمية الإقتصادية والبشرية.


و قد تم التأكيد في هذا السياق على اهمية تعزيز التنسيق وتكثيفه بين كافة الأطراف المعنية من الجانبين بما يضمن المزيد من النجاعة في ضبط المشاريع و حسن تنفيذها حتى تتحقق المردودية المرجوة.
كما وفر اللقاء فرصة تطرق خلالها سمير عبد الحفيظ والسيدة رنا طه الى الملامح الكبرى للإطار الإستراتيجي للتعاون للفترة القادمة الذي يتم العمل عليه في الوقت الراهن وما يتظمنه من محاور اساسية تتناغم مع أولويات تونس واهدافها التنموية الى جانب ما يتطلبه من آليات تنفيذية ، مالية وفنية مجددة سواء في الإطار الثنائي مع الأمم المتحدة او في اطر اخرى متعددة الأطراف.
