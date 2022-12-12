نجيب الدزيري: القدر إختار أنه وقت المعارضة تسب في الرئيس هو يعمل في عمرة في مكة


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 13:18 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال نجيب الدزيري الذي عرف بكونه ممثل “السترات الحمراء” في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان الرئيس قيس سعيد اطلق مقاربة انسانية غير مسبوقة تضم الصين وذلك في تعليقه على لقاء سعيد بالرئيس الصيني في الرياض.


كما علق نجيب الدزيري على صورة سعيد في العمرة في مكة قائلا " القدر اختار الرئيس سعيد ليقوم بالعمرة في مكة حينما كان معارضوه يتهجمون عليه في تونس".
وتابع الدزيري " عندما خرجت المعارضة امام المسرح البلدي لانتقاد الرئيس ظهر الاخير كضيف للرحمان في مكة ليؤدي مناسك العمرة" مضيفا " ربي سينصره عليهم".
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وقد رد بسيس قائلا " ما دخل الرحمان في ان يكون مع الرئيس او مع المعارضة".



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