نجيب الدزيري: القدر إختار أنه وقت المعارضة تسب في الرئيس هو يعمل في عمرة في مكة

قال نجيب الدزيري الذي عرف بكونه ممثل “السترات الحمراء” في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان الرئيس قيس سعيد اطلق مقاربة انسانية غير مسبوقة تضم الصين وذلك في تعليقه على لقاء سعيد بالرئيس الصيني في الرياض.







كما علق نجيب الدزيري على

وتابع الدزيري " عندما خرجت المعارضة امام المسرح البلدي لانتقاد الرئيس ظهر الاخير كضيف للرحمان في مكة ليؤدي مناسك العمرة" مضيفا " ربي سينصره عليهم".

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وقد رد بسيس قائلا " ما دخل الرحمان في ان يكون مع الرئيس او مع المعارضة".







كما علق نجيب الدزيري على صورة سعيد في العمرة في مكة قائلا " القدر اختار الرئيس سعيد ليقوم بالعمرة في مكة حينما كان معارضوه يتهجمون عليه في تونس".وتابع الدزيري " عندما خرجت المعارضة امام المسرح البلدي لانتقاد الرئيس ظهر الاخير كضيف للرحمان في مكة ليؤدي مناسك العمرة" مضيفا " ربي سينصره عليهم".وقد رد بسيس قائلا " ما دخل الرحمان في ان يكون مع الرئيس او مع المعارضة".