رئيس الجمهورية يؤدي مناسك العمرة


Publié le Dimanche 11 Decembre 2022 - 07:30 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيِّد يوم أمس مناسك العمرة وفق وكالة الأنباء السعودية
وكان في إستقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام..



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وغادر رئيس الجمهورية مدينة جدة في اتجاه تونس ... وكان في وداعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، وسفير جمهورية تونس لدى المملكة هشام الفوراتي, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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