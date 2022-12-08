ناجي جلول: طالب قلي يا معلّم في الجامعة والناشئة لا تحترم الاستاذ

قال وزير التربية الاسبق ناجي جلول في مداخلة عبر أمواج اذاعة " شمس اف ام" تعليقا على طرد التلميذة نور بعد خلاف مع أستاذها المسرحي مهذب الرميلي " انه لاحظ غياب الاحترام والتقدير للاستاذ من قبل الناشئة".







واضاف ناجي جلول " مشكلة تونس عدم الاحترام وطالب قلي يا معلم في الجامعة ومانجمت نعملو شي" متابعا " انهيار الاحترام تجاه الاستاذ سيؤدي في النهاية الى انهيار احترام الناشئة لاوليائهم".

وتابع جلول " ما معنى ان لا نعاقب تلميذة بسبب تميزها بعد ان خرجت عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتهاجم استاذها".

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واضاف ناجي جلول " مشكلة تونس عدم الاحترام وطالب قلي يا معلم في الجامعة ومانجمت نعملو شي" متابعا " انهيار الاحترام تجاه الاستاذ سيؤدي في النهاية الى انهيار احترام الناشئة لاوليائهم".وتابع جلول " ما معنى ان لا نعاقب تلميذة بسبب تميزها بعد ان خرجت عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتهاجم استاذها".