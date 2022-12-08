ناجي جلول: طالب قلي يا معلّم في الجامعة والناشئة لا تحترم الاستاذ


Publié le Jeudi 08 Decembre 2022 - 08:32 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال وزير التربية الاسبق ناجي جلول في مداخلة عبر أمواج اذاعة " شمس اف ام" تعليقا على طرد التلميذة نور بعد خلاف مع أستاذها المسرحي مهذب الرميلي " انه لاحظ غياب الاحترام والتقدير للاستاذ من قبل الناشئة".


واضاف ناجي جلول " مشكلة تونس عدم الاحترام وطالب قلي يا معلم في الجامعة ومانجمت نعملو شي" متابعا " انهيار الاحترام تجاه الاستاذ سيؤدي في النهاية الى انهيار احترام الناشئة لاوليائهم".
وتابع جلول " ما معنى ان لا نعاقب تلميذة بسبب تميزها بعد ان خرجت عبر صفحات التواصل الاجتماعي لتهاجم استاذها".
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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 258046

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 08 Decembre 2022 à 09h 03m |           
Sans discipline et avec manque de civisme, il est impossible d'avancer. Plutôt, c'est l'effondrement ''' d'une famille, d'une structure, d'un établissement voire d'une société ).
1 - Regardez l'irrespect du code de la route et notamment ''' les feux rouges """
2- Les stationnements des véhicules jusqu'au blocage de la circulation un peu partout en Tunisie.
C'est triste et inconcevable et les causes sont connues.

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 08 Decembre 2022 à 08h 58m |           
Ne pas sanctionner un élève qui ne respecte pas ses enseignants est un acte lourde de conséquences .
D'ailleurs, ce phénomène ''' les jeunes filles et garçons ne respectent pas les plus âgés """ est propagé dans notre société.
C'est un signe dévastateur de toute la société civile.
C'est pourquoi, il faut taper fort et exiger la discipline dans ces structures.



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