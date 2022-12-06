بسبب الممثل الأستاذ... طرد تلميذة طردا نهائيا من معهد الفنون بالعمران!؟

أعلن الاثنين 5 ديسمبر، معهد الفنون بالعمران عن طرد التلميذة بالمعهد نور عمار طردا نهائيا وذلك دون ذكر سبب الطرد وبشكل أثار جدلا واسعا في صفحات الفايسبوك لما تم اعتباره تشهيرا بالتلميذة المذكورة.

وقال المعهد في بيانه " بكل أسف نودع فنانتنا الصغيرة نور عمار ثالثة اعلامية اختصاص موسيقى شاركت بعديد الفعاليات الثقافية والتظاهرات الفنية كما أنتجت في هذا السن المبكر أعمال موسيقية مازالت موجودة في صفحة المعهد وفي قناتها على ال YouTube وشرفت صورة المعهد في جميع لقاءاتها الاذاعية والتلفزية صفحة المعهد تتأسف لقرار الطرد النهائي الذي تم اتخاذه من قبل مجلس التأديب اعتبارًا أن القانون فوق الجميع لكن لا يمكن لمعهد الفنون أن ينهض دون تلاميذه…





نور عمار فنانة متميزة وطموحة نتمنى لها التوفيق في دراستها ومسيرتها الفنية".



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وحسب ما تم تداوله فان طرد التلميذة المذكورة سببه فيديو نشرته في صفحتها هاجمت فيه تنمّر الممثل الأستاذ الذي يدرّسها في معهد العمران.





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نور عمار فنانة متميزة وطموحة نتمنى لها التوفيق في دراستها ومسيرتها الفنية".وحسب ما تم تداوله فان طرد التلميذة المذكورة سببه فيديو نشرته في صفحتها هاجمت فيه تنمّر الممثل الأستاذ الذي يدرّسها في معهد العمران.