حجز 10 مليون دينار بحوزة صاحب موقع رهان رياضي


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 09:23 قراءة: 0 د, 39 ث
      
علمت اذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق صاحب موقع خاص بالرهان الرياضي الالكتروني حجز لديه مبلغ مالي هام من العملة المحلية والصعبة قدر بأكثر من 10 مليون دينار.


وتفيد محاضر البحث بأن أعوان احدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة رصدوا موقعا يحمل اسما "فايسبوكيا" معروفا وهو خاص بالرهان الرياضي الالكتروني داخل تونس وخارجها، وبتعميق التحريات تم رصد تدفق مبالغ مالية وتحويلات مالية ضخمة بالداخل والخارج بالعملتين المحلية والصعبة.

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وأفادت الأبحاث المجراة انه وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة مكاتب خاصة بصاحب الموقع المعروف بين سوسة والعاصمة تم إثرها حجز مبالغ مالية ضخمة قدّرت بأكثر من عشرة ملايين من الدنانير.

وبإحالة صاحب الموقع الخاص بالرهان الالكتروني على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن من أجل تهم تعلقت بتبييض وغسيل الأموال.

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