''الهايكا'': 'رغم الخلاف مع هيئة الانتخابات نواصل العمل بصفة عادية وفق المرسوم 116'

أكد مسؤول قسم الرصد بالهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي والبصري نجيل الهاني ان الاشكال والاختلاف مع هيئة الانتخابات مازال قائما لكن هيئة الاتصال السمعي البصري تواصل عملها بصفة عادية وفق منهجية رصد علمية تم تحيينها وفق نظام الاقتراع على الافراد حيث اصدرت الهيئة القرار التوجيهي الموجه لوسائل الاعلام حول كيفية تغطية الحملة الانتخابية.







واضاف ان الهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي والبصري تمارس صلاحياتها و فق المرسوم 116.



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وقال ان "الهايكا" ستنظم قريبا لقاء مع وسائل الإعلام في علاقة بتغطية الحملة الانتخابية.





واضاف ان الهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي والبصري تمارس صلاحياتها و فق المرسوم 116.وقال ان "الهايكا" ستنظم قريبا لقاء مع وسائل الإعلام في علاقة بتغطية الحملة الانتخابية.