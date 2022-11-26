''الهايكا'': 'رغم الخلاف مع هيئة الانتخابات نواصل العمل بصفة عادية وفق المرسوم 116'


Publié le Samedi 26 Novembre 2022 - 12:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أكد مسؤول قسم الرصد بالهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي والبصري نجيل الهاني ان الاشكال والاختلاف مع هيئة الانتخابات مازال قائما لكن هيئة الاتصال السمعي البصري تواصل عملها بصفة عادية وفق منهجية رصد علمية تم تحيينها وفق نظام الاقتراع على الافراد حيث اصدرت الهيئة القرار التوجيهي الموجه لوسائل الاعلام حول كيفية تغطية الحملة الانتخابية.


واضاف ان الهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي والبصري تمارس صلاحياتها و فق المرسوم 116.

..

.

وقال ان "الهايكا" ستنظم قريبا لقاء مع وسائل الإعلام في علاقة بتغطية الحملة الانتخابية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257415



World cup
  11:00 Tunisie - Australie
  14:00 Pologne - Arabie S
  17:00 France - Denmark
  20:00 Argentine - Mexique

En continu...

Toutes les news...
السبت 26 نوفمبر 2022 | 2 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:48 12:14 07:08 05:37
Babnet
16°
 Babnet18° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1517°-1620°-1517°-1216°-12
  • Avoirs en devises
    21927,2

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36444 DT        1$ =3,23020 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   473,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   