هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل الأعمال لزهر سطا


Publié le Samedi 26 Novembre 2022 - 11:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
باشرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية تجاوزات ادارية ومالية شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا الذي لم يتم جلبه من السجن.


وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، كما طلب محامي لزهر سطا التاخير لتقديم شهادة نشر تفيد ان قرار دائرة الاتهام وقع تعقيبه فاستجابت هيئة المحكمة للطلب واجلت النظر في القضية إلى جلسة يوم 1 ديسمبر القادم.

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وللتذكير فان لزهر سطا حوكم ابتدائيا ب8 سنوات سجنا وبخطية مالية قدرها 45 مليون د فيما عرف بملف التجاوزات المالية بشركة اسمنت قرطاج وقد استأنف محاموه الحكم.

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