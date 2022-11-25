بطاقة ايداع بالسجن في حق المشرف على اللعبة التي سقطت منها فتاة بمدينة الالعاب بالقنطاوي

أكد الجمعة 25 نوفمبر، المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان ،أن النيابة العمومية أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق العامل المشرف على اللعبة التي سقطت منها فتاة بمدينة الالعاب بالقنطاوي.

واوضح بن رمضان ان قرار الايداع بالسجن يأتي من أجل تهم التسبب في أضرار بدنية للغير الناجم عن إهمال وتقصير وتغافل وعدم احترام القوانين.







تجدر الاشارة الي ان الفتاة المتضررة سقطت أثناء دوران اللعبة ما تسبب لها في اصابات متفاوتة استوجبت تدخلا جراحيا ومن ألطاف الله لم تفارق الحياة.

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تجدر الاشارة الي ان الفتاة المتضررة سقطت أثناء دوران اللعبة ما تسبب لها في اصابات متفاوتة استوجبت تدخلا جراحيا ومن ألطاف الله لم تفارق الحياة.