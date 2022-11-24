احكام بين 5 و8 سنوات سجنا لمنظمين للعناصر الارهابية بالجبال

اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب8 سنوات سجنا في حق موقوف وجهت له تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي، والعزم المقترن بعمل تحضيري على السفر خارج تراب الجمهورية بغاية الإنضمام لتنظيم ارهابي و التكفير وتعمد الاشادة والتمجيد بجريمة ارهابية وبمرتكبيها وبتنظيم ارهابي وباعضائه ونشاطه،كما قضت هيئة المحكمة ب 5 سنوات سجنا في حق موقوف ثاني من اجل تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي واخضاعه للمراقبة الادارية لمدة 3سنوات اثر انتهاء العقوبة و واخضاع المتهم الاول للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات منذ انتهاء العقوبة السجنية، وذلك على خلفية تبنيهما لافكار التنظيمات الارهابية المرابطة بالجبال والاحتفال بالعمليات الارهابية التى نفذوها في حق مواطنين عزل وفي حق الوحدات العسكرية والامنية.



