احكام بين 5 و8 سنوات سجنا لمنظمين للعناصر الارهابية بالجبال


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 10:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب8 سنوات سجنا في حق موقوف وجهت له تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي، والعزم المقترن بعمل تحضيري على السفر خارج تراب الجمهورية بغاية الإنضمام لتنظيم ارهابي و التكفير وتعمد الاشادة والتمجيد بجريمة ارهابية وبمرتكبيها وبتنظيم ارهابي وباعضائه ونشاطه،كما قضت هيئة المحكمة ب 5 سنوات سجنا في حق موقوف ثاني من اجل تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي واخضاعه للمراقبة الادارية لمدة 3سنوات اثر انتهاء العقوبة و واخضاع المتهم الاول للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات منذ انتهاء العقوبة السجنية، وذلك على خلفية تبنيهما لافكار التنظيمات الارهابية المرابطة بالجبال والاحتفال بالعمليات الارهابية التى نفذوها في حق مواطنين عزل وفي حق الوحدات العسكرية والامنية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257283



World cup
  11:00 Suisse - Cameroun
  14:00 Uruguay - Corée
  17:00 Portugal - Ghana
  20:00 Bresil - Serbie

En continu...

Toutes les news...
الخميس 24 نوفمبر 2022 | 29 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:48 12:13 07:06 05:36
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1623°-1418°-1417°-1518°-13
  • Avoirs en devises
    21893,0

  • (23 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35071 DT        1$ =3,25017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 nov)   890,1 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   