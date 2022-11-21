رفيق بوشناق : كان جاء المونديال عنّا.. رانا نقصنا في صوت المآذان بتعلة الي احنا دولة مدنية

أشاد الاثنين 21 نوفمبر، مقدم برنامج راف ماق على اذاعة ديوان اف ام رفيق بوشناق بتنظيم دولة قطر للمونديال والرسائل التي تم توجيهها في حفل الافتتاح والتي تضمنت اعتزازا بالدين الاسلامي وترويجا لمقاصده.

في المقابل قال بوشناق " رفيق بوشناق :”كان جاء المونديال عنّا.. رانا نقصنا في صوت المآذان بش منقلقوش الضيوف وبتعلة الي احنا دولة مدنية" وتوجه بالشكر لدولة قطر.







وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي،تداولوا مقطع فيديو نشره الإعلامي البريطاني هينري وينتر؛ لتدريبات منتخب بلاده، وسماع صوت الأذان، رداً على استفسار حول ما إن كان يجب وقف التدريبات احتراماً للأذان.

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جاء ذلك في تغريدة للإعلامي على صفحته بتويتر، ليعلق على الردود قائلاً: "جميل للغاية".



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وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي،تداولوا مقطع فيديو نشره الإعلامي البريطاني هينري وينتر؛ لتدريبات منتخب بلاده، وسماع صوت الأذان، رداً على استفسار حول ما إن كان يجب وقف التدريبات احتراماً للأذان.جاء ذلك في تغريدة للإعلامي على صفحته بتويتر، ليعلق على الردود قائلاً: "جميل للغاية".