رفيق بوشناق : كان جاء المونديال عنّا.. رانا نقصنا في صوت المآذان بتعلة الي احنا دولة مدنية

أشاد الاثنين 21 نوفمبر، مقدم برنامج راف ماق على اذاعة ديوان اف ام رفيق بوشناق بتنظيم دولة قطر للمونديال والرسائل التي تم توجيهها في حفل الافتتاح والتي تضمنت اعتزازا بالدين الاسلامي وترويجا لمقاصده.
في المقابل قال بوشناق " رفيق بوشناق :”كان جاء المونديال عنّا.. رانا نقصنا في صوت المآذان بش منقلقوش الضيوف وبتعلة الي احنا دولة مدنية" وتوجه بالشكر لدولة قطر.
في المقابل قال بوشناق " رفيق بوشناق :”كان جاء المونديال عنّا.. رانا نقصنا في صوت المآذان بش منقلقوش الضيوف وبتعلة الي احنا دولة مدنية" وتوجه بالشكر لدولة قطر.
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