وزير الشباب يزور المنتخب خلال التمارين و ينقل رسالة من رئيس الجمهورية

أدى كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، زيارة الى المنتخب التونسي خلال الحصة التدريبية ليوم أمس السبت، وقد كان في استقباله وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وبقية الوفد التونسي ، وخلال كلمته أكد كمال دقيش أنه يحمل رسالة من لدن رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث أكد ثقة الرئيس في قدرة المنتخب على تشريف الراية التونسية ، وإسعاد الشعب التونسي الذي سيتابع مبارياتهم في نهائيات كاس العالم بكل اهتمام.