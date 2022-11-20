وزير الشباب يزور المنتخب خلال التمارين و ينقل رسالة من رئيس الجمهورية

أدى كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، زيارة الى المنتخب التونسي خلال الحصة التدريبية ليوم أمس السبت، وقد كان في استقباله وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وبقية الوفد التونسي ، وخلال كلمته أكد كمال دقيش أنه يحمل رسالة من لدن رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث أكد ثقة الرئيس في قدرة المنتخب على تشريف الراية التونسية ، وإسعاد الشعب التونسي الذي سيتابع مبارياتهم في نهائيات كاس العالم بكل اهتمام.
كما ذكر أن رئيس الجمهورية كلفه بإبلاغهم دعمه المتواصل لكامل عناصر منتخبنا قصد تقديم أفضل صورة لتونس مذكرا بالمردود والنتائج الحاصلة خلال آخر نسخة من كأس العرب التي أقيمت السنة الماضية في الدوحة .
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وفي ختام كلمته أكد كمال دقيش للاعبين على كفاءة الجامعة التي وفرت لهم كل الظروف الملائمة وأن الدور الآن موكول للاعبين لتقديم أحسن آداء .
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