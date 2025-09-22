Babnet   Latest update 13:16 Tunis

مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى اتخاذ الاحتياطات بسبب التقلبات الجوية المنتظرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 12:29 قراءة: 0 د, 41 ث
      
دعا المرصد الوطني لسلامة المرور سائقي السيارات والدراجات النارية إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات بسبب التقلبات الجوية المنتظر أن تشهدها تونس بداية من اليوم الإثنين.

وذكر المرصد، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على منصة فايسبوك، أنه من المنتظر أن تشهد تونس بداية من اليوم أمطارا غزيرة قد تسبب فيضانات وصعوبة في حركة المرور خاصة في مناطق الشمال والوسط.



ودعا المرصد عموم سائقي السيارات والدراجات النارية إلى تخفيف السرعة ومضاعفة مسافة الأمان باعتبار أن الطريق المبللة تزيد من مسافة التوقف اللازمة وإلى تجنب المغامرة وعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه.

ونبه إلى تفقد وسائل نقلهم والتأكد من سلامة الإطارات والماسحات الزجاجية والأضواء قبل الانطلاق مع ضرورة تشغيل الأضواء لزيادة وضوح الرؤية للسواق والمترجلين.

كما حث المرصد المترجلين إلى الانتباه عند عبور الطريق قبل العبور والابتعاد عن حافة الطريق وارتداء ملابس فاتحة اللون أو عاكسة للضوء قدر الإمكان


الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:40
12:19
06:07
04:40
