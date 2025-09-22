مرصد سلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى اتخاذ الاحتياطات بسبب التقلبات الجوية المنتظرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور سائقي السيارات والدراجات النارية إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات بسبب التقلبات الجوية المنتظر أن تشهدها تونس بداية من اليوم الإثنين.



وذكر المرصد، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية على منصة فايسبوك، أنه من المنتظر أن تشهد تونس بداية من اليوم أمطارا غزيرة قد تسبب فيضانات وصعوبة في حركة المرور خاصة في مناطق الشمال والوسط.

