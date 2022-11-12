وزير السياحة يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

حلّت، مساء السبت 12 نوفمبر 2022 بمطار جربة - جرجيس الدولي، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو "Louise Mushikiwabo" والوفد المرافق لها بمناسبة تنظيم تونس للقمة الفرنكوفونية يومي 19 و20 نوفمبر بجزيرة جربة.





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وكان في استقبال الأمينة العامة وزير السياحة محمد المعز بلحسين، بمعية والي مدنين سعيد بن زايد ورئيس اللجنة التنفيذية للإعداد للقمة الفرنكوفونية المنصف ساسي، حيث أطلعها بالمناسبة على آخر الاستعدادات لتنظيم القمة مؤكدا أنه تم توفير كل ظروف اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي وأن جميع المؤسسات السياحية على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف تونس سواء بمختلف مؤسسات الإيواء السياحي والقرية الفرنكوفونية والمطاعم السياحية والمسالك السياحية الرسمية ومقر انعقاد القمة.ومن جهتها عبرت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية اعتزازها بتواجدها في تونس مؤكدة ان هذه الدورة من القمة ستشهد نجاحا كبيرا بفضل المجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف والهياكل في تونس وكذلك ستشهد مشاركة عدد هام من وفود البلدان الفرنكوفونية.