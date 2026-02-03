ترامب يلتقي نظيره الكولومبي بعد أشهر من التوتر والتصريحات المتبادلة

وكالات -

يلتقي، اليوم الثلاثاء في، نظيره الكولومبي، وذلك بعد أشهر من التوتر الحاد وتبادل التصريحات الهجومية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.ويأتي هذا اللقاء عقب أسابيع من تهديدات وجّهها ترامب إلى بيترو باحتمال، على غرار ما حدث في فنزويلا، حين أطاحت واشنطن بالرئيسواعتقلته ونقلته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.وكان ترامب قد وصف نظيره الكولومبي بأنه، معتبرا أن احتمال تدخل أمريكي في كولومبيا «يبدو جيدا»، وفق تعبيره.وعلى مدى أشهر، تبادل الرئيسان الإهانات، خصوصا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تشهد لهجتهما تحولا ملحوظا عقبوقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي عشية اللقاء:، مضيفا:ومن المنتظر أن يُرفع خلال الزيارة، بعد أشهر من العقوبات الأمريكية وخفض التمويلات والتهديدات باستهداف مواقع داخل كولومبيا.وقبيل الاجتماع، قامت كولومبيا بخطوة تهدئة تمثلت فيتنظمها الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي اعتُبرت بادرة حسن نية.ويُعدّ هذا اللقاء في حدّ ذاته مؤشرا على، رغم أجواء الترقب والقلق التي تسود الأوساط السياسية فيبشأن مآلات الاجتماع.ومن المنتظر أن يتصدرجدول أعمال المحادثات، إذ تُعدّ كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم، فيما تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق استهلاك له.وقال ترامب، الاثنين، في هذا السياق:وتأتي الزيارة قبل، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى تصدر المرشح اليساريسباقها لخلافة بيترو. وكان سيبيدا قد اتهم الولايات المتحدة مؤخرا بمحاولةوقبل الاجتماع، أعلن بيتروإلى كولومبيا، وهي القضية التي فجّرت الخلاف الأصلي بينه وبين ترامب، كما أعلنت السلطات الكولومبية، وهي سياسة كانت متوقفة منذ سنة 2015 وكان بيترو يعارضها بشدة عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ.