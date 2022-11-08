كان تواصل مع شقيقه الداعشي : محاكمة شاب حاول القيام بعملية ارهابية على طريقة الذئاب المنفردة

مثل صباح اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس,، موقوف متهم بالتواصل مع شقيقه الداعشي وتحميله لملفات خطيرة تهم عمليات إرهابية قامت بها ذئاب منفردة إضافة إلى تواصله مع عدة دواعش في سوريا وتخطيطه للقيام بعملية ارهابية على طريقة الذئاب المنفردة.





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وقد وجهت للمتهم تهم الانضمام لتنظيم ارهابي وتلقي تدريبات و التكفير والعزم على القتل والتحريض على الكراهبة والتباغض بين الاديان والاجناس.وباستنطاق المتهم اكد ان هدفه كان البحث عن شقيقه الذي سافر الى سوريا وجمع معلومات حوله ،مصرا على حسن نيته.وباستشارة النيابة العمومية طلبت المحاكمة.وباعطاء محاميه الكلمة للترافع عنه اكد ان موكله لم يعزم على القتل حيث أن الاختبارات الفنية لم تكشف ربطه لأي صلة مع دواعش للقيام بعملية ارهابية على طريقة الذئاب المنفردة .وبين محاميه ان موكله لم ينظم لأي تنظيم ارهابي،مشيرا الى انه لا يوجد ما يفيد حقيقة انضمام موكله لداعش .وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.