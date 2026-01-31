مقترح قانون خاص بالتعليم العالي يحدد سقف تولي منصب رئيس جامعة بولايتين متصلتين أو منفصلتين

أودع عدد من نواب مجلس نواب الشعب بتاريخ 30 جانفي 2026 إلى مكتب الضبط المركزي للمجلس مقترح قانون عدد 8 لسنة 2026 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 الخاص بالتعليم العالي والمنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011.ويتمثل هذا المقترح في تنقيح فصل وحيد ينصص على إلغاء أحكام الفصل 15 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 (الخاص بالتعليم العالي) وتعويضه بفصل جديد يحدد سقف تولي منصب رئيس جامعة بولايتين متصلتين أو منفصلتين. كما ينصص على أن يدير كل جامعة رئيس يتم اقتراحه من وزير التعليم العالي بعد فتح باب الترشح من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة.ويذكر أن الفصل 15 من المرسوم 31 لسنة 2011 المنقح للقانون عدد 19 لسنة 2008 الخاص بالتعليم العالي ينص على أن يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتبة المعادلة. وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه. كما ينص على تسمية رئيس الجامعة بأمر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.