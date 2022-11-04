وفاء الشاذلي: الطبوبي تلقي 700 الف دينار من الامارات وقيادات من النهضة هددوا حكام تحقيق بالتصفية ‎‎

قالت الجمعة 4 نوفمبر، المحامية والناشطة السياسية وفاء الشادلي ان قيادات في حركة النهضة هددوا حاكمي التحقيق الذيْن أمسكا بملف الجهاز السري بالتصفية.

واضافت خلال مداخلتها في برنامج "صباح الورد" على اذاعة الجوهرة، بان هذه التهديدات دفعت حكام التحقيق الي عدم فتح الملف داعية وزير الداخلية الي توفير حماية مشددة للقضاة الذين ينظرون في ملفات بهذا الحجم.



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إحالة نادية عكاشة على القضاء



وفي سياق أخر طالبت وفاء الشاذلي، وزيرة العدل بفتح تحقيق على خلفية حصول الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، على صكّ بقيمة 700 ألف دينار من الإمارات.وقالت وفاء الشاذلي، إنّ الطبوبي لم يعلق على تصريحاتها، نظرا لتأكدّه من صحتها وهي حقيقة وليس نسجا من الخيال حسب تعبيرها، مطالبة وزيرة العدل بالكشف عن مآل هذا الملف الخطير، المتمثل في تلقي أمين عام منظمة شغيّلة تونسية، مبلغا ضخما من جهة خارجية.كما اتهمت سارة رجب بالتغطية على ملفات فساد.وقالت أن هناك ملفات جديدة في التحقيق تخص وديع الجري وهو وفق وفاء الشاذلي مدرج على التفتيش .وأكدّت وفاء الشاذلي، أنّه وقع إحالة مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة على أنظار الدائرة الجناحية بتونس، على خلفية نشر أخبار زائفة والتسريبات الصوتية، التي تمّ نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.وقالت الشاذلي إنّ هذا القرار جاء بعد إجراء الأبحاث اللازمة والمطالبة بمحاسبة نادية عكاشة، مضيفة أنّها متأكدة من هذا الخبر، وأخبارها من مصادر موثوقة، حسب تعبيرها.