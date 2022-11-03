بلدية المحرس تطلق استراتيجيتها البيئية لتقليص في كمية النفايات

في إطار اتفاقية مبرمة بين بلدية المحرس، جمعية صحة وبيئة، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وبمشاركة جمعية التنمية المستدامة والبيئة بالمحرس "ADDEM "، تم اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022 بقرية SOS المحرس، تنظم دورة تكوينية حول التسميد الفردي للنفايات العضوية المنزلية،





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هذا وقد تمت خلال هذه الدورة أخذ فكرة عن البرنامج النموذجي والتجارب الناجحة وعن المشاكل الي تعترض عملية التسميد، والتي تخللتها حصة تطبيقية في كيفية أنتاج الكومبوست المنزلي ونوعية الفضلات القابلة التسميد.وقد تسلمت بلدية المحرس وجمعية صحة و بيئية وجمعية التنمية المستدامة والبيئة بالمحرس في إطار هذا البرنامج من الوكالة الوطنية للتصرف في للنفايات 5 حاويات تسميد والة رحي، والتي قد تم توزيعها على المنازل المقامة بالقرية.وللإشارة فقد أشرف رئيس البلدية محمد شنيور ومدير القرية علي قاسم على الدورة التي اثثها مختار برشاش ممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وحضرها كل من معتمد المحرس حمادي الأديب ورئيس لجنة النظافة ببلدية المحرس المنصف السليمي ورئيس مصلحة النظافة والبيئة بالبلدية الهادي السويسي وعدد من ممثلي عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واخصائين في المجال البيئي وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني بالمحرس (مجموعة لمة وهمة وجمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس ، جمعية تضامنية يونقة بالمحرس).وائل الرميلي