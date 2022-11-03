بلدية المحرس تطلق استراتيجيتها البيئية لتقليص في كمية النفايات


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 22:07 قراءة: 0 د, 58 ث
      
في إطار اتفاقية مبرمة بين بلدية المحرس، جمعية صحة وبيئة، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وبمشاركة جمعية التنمية المستدامة والبيئة بالمحرس "ADDEM "، تم اليوم الخميس 03 نوفمبر 2022 بقرية SOS المحرس، تنظم دورة تكوينية حول التسميد الفردي للنفايات العضوية المنزلية،


هذا وقد تمت خلال هذه الدورة أخذ فكرة عن البرنامج النموذجي والتجارب الناجحة وعن المشاكل الي تعترض عملية التسميد، والتي تخللتها حصة تطبيقية في كيفية أنتاج الكومبوست المنزلي ونوعية الفضلات القابلة التسميد.

..

.

وقد تسلمت بلدية المحرس وجمعية صحة و بيئية وجمعية التنمية المستدامة والبيئة بالمحرس في إطار هذا البرنامج من الوكالة الوطنية للتصرف في للنفايات 5 حاويات تسميد والة رحي، والتي قد تم توزيعها على المنازل المقامة بالقرية.


..
...

وللإشارة فقد أشرف رئيس البلدية محمد شنيور ومدير القرية علي قاسم على الدورة التي اثثها مختار برشاش ممثل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وحضرها كل من معتمد المحرس حمادي الأديب ورئيس لجنة النظافة ببلدية المحرس المنصف السليمي ورئيس مصلحة النظافة والبيئة بالبلدية الهادي السويسي وعدد من ممثلي عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واخصائين في المجال البيئي وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني بالمحرس (مجموعة لمة وهمة وجمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس ، جمعية تضامنية يونقة بالمحرس).


وائل الرميلي


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255999



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 04 نوفمبر 2022 | 9 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:59 12:10 06:46 05:18
Babnet
21°
 Babnet27° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1919°-1321°-1723°-1525°-16
  • Avoirs en devises
    22693,1

  • (3 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,27385 DT        1$ =3,30726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 nov)   1388,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   