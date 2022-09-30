جوهر بن مبارك: محمد بوغلاب رغم أنه شلّك الثورة وسبّ حكوماتها ماقعدش بطّال كيما اليوم

عبر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك عن تضامنه مع الاعلامي محمد بوغلاب بسبب ما يتعرض له من هرسلة.

وقال بن مبارك " ان بوغلاب رغم أنه شلك الثورة عشر سنين وسب كل حكوماتها لكنه لم يظل عاطلا عن العمل مثلما هو الحال اليوم".









وكان الاعلامي محمد بوغلاب

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وأضاف بوغلاب أنه اتصل بالعديد من الاذاعات للعمل معها ولكن اعلموه ان تعليمات من الفوق بمنع ظهوره وفق تعبيره.



وأعلن بوغلاب عن إطلاق



وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:

" محمّد بوغلّاب رغم انّو شلّك الثورة عشرة سنين سبّ السياسين الكلّ والحكومات والوزراء والنوّاب في كلّ وسائل الاعلام وتجنّى كثيرا كثيرا ولكن ما قعدش حتّى نهار بطّال و ما جاتش حتّى تعليمات لا مالفوق ولا من تحت باش ما يخدم في حتّى اذاعة او تلفزة.

هذه هي العشرية السوداء يا بن عمّي.

لولا سواد المسك ما انباع غاليا."





وكان الاعلامي محمد بوغلاب قال في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك انه بات عاطلا عن العمل مضيفا " دقيت باب الاذاعات وما لقيت حتى جواب".وأضاف بوغلاب أنه اتصل بالعديد من الاذاعات للعمل معها ولكن اعلموه ان تعليمات من الفوق بمنع ظهوره وفق تعبيره.وأعلن بوغلاب عن إطلاق موقع يوتيوب ، قائلا “مازال فينا نفس ومازال ثمة ما يتقال” مشيرا الى ان “اليوتيوب” و الفايسبوك سيكون بوابته للحديث مع المواطنين وستكون هناك حلقتين في الاسبوع كل يوم ثلاثاء وجمعة.