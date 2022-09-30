جوهر بن مبارك: محمد بوغلاب رغم أنه شلّك الثورة وسبّ حكوماتها ماقعدش بطّال كيما اليوم

عبر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك عن تضامنه مع الاعلامي محمد بوغلاب بسبب ما يتعرض له من هرسلة.
وقال بن مبارك " ان بوغلاب رغم أنه شلك الثورة عشر سنين وسب كل حكوماتها لكنه لم يظل عاطلا عن العمل مثلما هو الحال اليوم".
وقال بن مبارك " ان بوغلاب رغم أنه شلك الثورة عشر سنين وسب كل حكوماتها لكنه لم يظل عاطلا عن العمل مثلما هو الحال اليوم".
وكان الاعلامي محمد بوغلاب قال في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك انه بات عاطلا عن العمل مضيفا " دقيت باب الاذاعات وما لقيت حتى جواب".
وأضاف بوغلاب أنه اتصل بالعديد من الاذاعات للعمل معها ولكن اعلموه ان تعليمات من الفوق بمنع ظهوره وفق تعبيره.
وأعلن بوغلاب عن إطلاق موقع يوتيوب ، قائلا “مازال فينا نفس ومازال ثمة ما يتقال” مشيرا الى ان “اليوتيوب” والفايسبوك سيكون بوابته للحديث مع المواطنين وستكون هناك حلقتين في الاسبوع كل يوم ثلاثاء وجمعة.
وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:
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