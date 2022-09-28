محمد بوغلاب...." مازال فينا نفس. ومازال ثمة ما يتقال"


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 13:01 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال الاعلامي محمد بوغلاب في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك انه بات عاطلا عن العمل مضيفا " دقيت باب الاذاعات وما لقيت حتى جواب".
وأضاف بوغلاب أنه اتصل بالعديد من الاذاعات للعمل معها ولكن اعلموه ان تعليمات من الفوق بمنع ظهوره وفق تعبيره.


ووجه بوغلاب رسالة لمن اعطوا تعليمات بمنع ظهور الى الاعتبار من ممن سبقوهم وكانوا يوما ما الفوق اليوم اين هم؟؟.

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...

وأعلن بوغلاب عن إطلاق موقع يوتيوب ، قائلا “مازال فينا نفس ومازال ثمة ما يتقال” مشيرا الى ان “اليوتيوب” والفايسبوك سيكون بوابته للحديث مع المواطنين وستكون هناك حلقتين في الاسبوع كل يوم ثلاثاء وجمعة.



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