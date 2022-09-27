يحدث في تونس: احتجاز طبيب وايوائه قصرا بقسم الامراض النفسية بمستشفى المهدية بطلب من زوجته

كشف الثلاثاء 27 سبتمبر، الطبيب الحبيب المقصب انه تم احتجازه وايوائه قصرا بقسم الامراض النفسية بمستشفى الطاهر صفر بالمهدية رغم أنه لا يعاني من اي أعراض او أمراض نفسية.





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وفي حوار لاذاعة أم اف ام اشار الحبيب المقصب الي ان القضاء انصفه رغم ان رئيس قسم الامراض النفسية بالقسم المذكور سعى الي اقناع العدالة بأن حالته تستوجب ايواؤه بالمستشفى من خلال تقرير مغلوط ولا اساس له من الصحة.واوضح المقصب ان عملية احتجازه وايوائه بالقسم جاءت بسبب زوجته التي تشتغل في الادارة في مستشفى الطاهر الصفر موضحا انه خلال تلك الفترة كان هناك سوء تفاهم بينهما.وافاد بأن زوجته وعلى اثر الخلافات بينهما استصدرت اذن على عريضة لايوائه بقسم الامراض النفسية بحجة أنه كثير الهيجان ويشكل خطرا على حياته وحياة المقربين منه ويقوم بالاعتداء بالعنف على كل من يقترب منه الي جانب التهيٱت والتخيلات.