استقبلت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي، لاعبة التنس التونسية أنس جابر بمقرّ السفارة، وهنأتها بأدائها المتميز في بطولة 2022 US OPEN للتنس، حسب تدوينة نُشرت على الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس.
القائمة بأعمال السفارة الأمريكية تستقبل أنس جابر
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