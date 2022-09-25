فقدان الاتصال بمركب 'حرقة' على متنه 17 شخصا انطلق من سواحل جرجيس

فقد الاتصال بمركب عملية هجرة غير نظامية انطلق من سواحل جرجيس، منذ 5 ايام، وعلى متنه 17 شخصا بينهم 5 نساء و5 اطفال.





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ومن جهته اكد والي مدنين سعيد بن زايد، في تصريح للقناة الوطنية الاولى، انطلاق عمليات البحث منذ مساء امس السبت، مؤكدا ان المجهودات ستتواصل الى حين العثور على المفقودين، بدعم من وحدات الحرس البحري وجيش البحر.ومن جهتهم، يطالب اهالي المفقودين بتعزيز عمليات البحث من خلال تنفيذ طلعات جوية، كما ابدى البحارة بالجهة استعدادهم على دعم مجهودات البحث.