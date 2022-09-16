القاضي المستقيل من هيئة الانتخابات يطلب الصفح من قيس سعيد " لم اكن في حجم المسؤولية"

وجّه القاضي العدلي الحبيب الربعي المستقيل من هيئة الانتخابات في تدوينة له اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، رسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد عبر صفحته على "فيسبوك".
وطلب القاضي، الصفح وتسوية وضعيته المهنيّة بعد تدهور وضعه الاجتماعي لعدم قدرته على توفير حياته وعجزه عن سداد قرض بنكي سكني، مما قد يؤدي إلى فقدانه سكنه.
وطلب القاضي، الصفح وتسوية وضعيته المهنيّة بعد تدهور وضعه الاجتماعي لعدم قدرته على توفير حياته وعجزه عن سداد قرض بنكي سكني، مما قد يؤدي إلى فقدانه سكنه.
واعترف القاضي بانه "أخطأ خطأ جسيما عندما استقال، ولم يكن في حجم المسؤولية التي تحمّلها..
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